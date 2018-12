Amadou Bâ tue l’amant de sa femme et le jette dans un puits

Une rocambolesque affaire de mari cocufié a viré au meurtre dans la région de Tambacounda. Amadou Bâ, 25 ans, orpailleur de son état a sauvagement tué l’amant de son épouse, avant de jeter le corps dans un puits. L’homme s’était emporté dans une colère noire après avoir vu des images et vidéos obscènes de son épouse dans des positions sans équivoque, en compagnie de son défunt amant, renseigne le quotidien L'Observateur.



Ayant perdu son sang froid, le sieur Ba s’est armé d’un fusil, tend un piège à l’amant de sa femme, le surprend et lui assène des coups de crosse de fusil jusqu’à ce que la mort s’ensuit. Et, pour se débarrasser du corps encombrant, Amadou Bâ n’a pas cherché longtemps. Il le balance simplement dans un puits.



Attrait à la barre, vendredi 21 décembre 2018, le présumé meurtrier a reconnu sans ambages les faits. Ainsi la Chambre Criminelle de Tambacounda a mis l’affaire en délibéré au 24 février 2019