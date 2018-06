Amara Traoré sur l'équipe d'Aliou Cissé : "ce qu'elle montre est insuffisant"

L’équipe nationale du Sénégal est en pleine préparation pour la Coupe du Monde Russie 2018. Mais, après trois matchs amicaux déjà joués, les «Lions » ne convainquent toujours pas certains observateurs. C’est le cas d’Amara Traoré, ancien coach de l’équipe nationale qui estime que l’équipe traine jusqu’à présent des manquements.



«Ce qu’elle montre aujourd’hui est insuffisant. Il leurs manque de se lâcher. Il faut que cette équipe se lâche. Contre le Luxembourg, j’ai bien aimé le contenu du jeu. Ce qui manque c’est le but. Ce que je leur conseille, c’est de garder le contenu contre le Luxembourg, tout en étant un peu plus efficace offensivement », a constaté Amara ce mercredi dans le quotidien l’Observateur, avant d’ajouter : «il nous reste deux matchs, contre la Croatie et la Corée du Sud, je souhaite que contre la Croatie qu’il classe l’équipe qui va débuter la Coupe du monde car, il n’y aura plus de temps d’essai. Aliou et son groupe doivent tout faire pour que la rencontre contre la Croatie soit le match référence ».



Toutefois, le président directeur général de la structure Ndar académie foot (Ndf) estime que cette équipe de 2018 a plus de qualité que celle de 2002. Car selon lui : «Cette équipe a une chose que celle de 2002 n’avait pas. Elle a Sadio Mané, qui a joué et marqué en finale de la Ligue européenne des champions. Koulibaly qui a joué la Ligue des champions, Kara Mbodj également. En 2002, on jouait au Sedan, à Rennes…. Nos joueurs actuels sont dans les plus grands clubs. Les éléments sont là ».



L’ancien coach du Soumba, un club guinéen invite également à Aliou Cissé de fixer clairement ses objectifs dans cette Coupe du Monde pour permettre à la population de pouvoir évaluer l’équipe.

«C’est à partir de l’objectif qu’on peut apprécier le niveau de l’équipe. Il faut que les gens connaissent les objectifs dans ce genre de compétition. Tantôt on veut gagner la Coupe du Monde, tantôt on veut aller en demi-finale. Même les joueurs auront tendance à s y perdre. Il faut que l’objectif soit clairement connu », a-t-il poursuivi.