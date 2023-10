Ambiance glaciale entre Kim Kardashian et Anna Wintour à la Fashion Week

Selon plusieurs témoins qui ont assisté au défilé de Victoria Beckham à Paris ce vendredi, Anna Wintour a ignoré la star de la téléréalité parce qu’elle a retardé le début du défilé. Kim Kardashian est arrivée sur le lieu de l’événement avec 20 minutes de retard, ce qui a complètement bouleversé l’emploi du temps de toutes les personnes présentes, dont la journaliste américaine. Pour rappel, Anna Wintour est la rédactrice en cheffe du magazine américain Vogue et se doit donc d’être présente à tous les défilés importants de la Fashion Week parisienne. Selon Page Six, les deux femmes auraient tout de même échangé quelques mots durant le défilé.



Sur la toile, de nombreux internautes ont regretté le comportement d’Anna Wintour envers Kim Kardashian. Certains rappellent d’ailleurs que ce n’est pas la première fois que la journaliste se montre aussi froide envers elle. “Elle la déteste tellement, je ne comprends pas, Kim est si mignonne", “Pourquoi agit-elle de la sorte?”, “Désolée, mais c’est Kim la star ici", pouvait-on lire sur X (ex-Twitter). D’autres personnes ont tenté de calmer le jeu en rappelant que la journaliste a pour habitude d’adopter cette attitude très sérieuse et froide. Reste à savoir si Kim recevra, cette année encore, son invitation pour le célèbre Met Gala organisé par la papesse de la mode.