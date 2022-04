Amélioration du cadre de vie des populations : Barthélémy Dias réitère sa disponibilité à rencontrer Macky Sall

En Conseil des ministres, le 6 avril dernier, le chef de l’État, Macky Sall avait instruit le gouvernement de « développer un dialogue territorial constructif avec la Ville de Dakar et les maires des 19 communes concernés, afin d’améliorer: le cadre de vie des populations; le développement des activités économiques sportives et socio-culturelles; la réhabilitation, l’extension et l’équipement des écoles, hôpitaux et centres de Santé».



Cette main tendue du président Macky Sall a été par le maire de Dakar, Barthélémy Diass. En marge d’une visite-ndogou sur les Allées Khalifa Ababacar Sy, M. Dias, accompagné du maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye et du Bureau municipal, a réitéré sa disponibilité à rencontrer le chef de l’État pour la matérialisation de son ambition réaffirmée «de poursuivre et d’amplifier les investissements pour la modernisation et le développement durable» du département de Dakar.



«Durant la campagne des Locales, j’avais annoncé que nous avons l'intention, en cas de victoire au sortir de ces joutes, de rendre visite au président de la République pour échanger avec lui sur les préoccupations et l’avenir de Dakar. En proclamant officiellement sa volonté, nous rendons grâce à Dieu, car notre seul souhait est de bâtir Dakar pour en faire une ville exemplaire dans tous les domaines (cadre de vie, santé, éducation, sport, jeunesse, loisirs) en Afrique et dans le monde. Des préoccupations que nous vivons au quotidien», a déclaré le maire de Dakar.



Tout en rappelant que «la coalition Yewwi Askan Wi est devenue aujourd’hui une réalité», Barthélémy Dias a appelé les militants et sympathisants à «la mobilisation générale pour une victoire éclatante (Na Woon-Fa Woon) au soir du 31 juillet 2022». Selon le quotidien national Le Soleil, l'édile de la capitale sénégalaise a, en outre, invité les États-majors politiques et les candidats à la députation à «travailler pour des Législatives calmes et apaisées».