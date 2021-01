Américains et Chinois face à face en Mer de Chine

Un groupes de quatre porte-avions est arrivé en mer de Chine méridionale ce dimanche, le même jour où Taiwan s’est émue de la présence ce week-end d'une trentaine de bombardiers et d’avions de chasse chinois dans son espace aérien.



Si ces manœuvres étaient devenues régulières ces derniers mois, elles ont franchi un nouveau palier. Car les appareils envoyés étaient de type offensif, et non défensif comme c’était le cas jusqu’alors, obligeant Taïwan à déployer son système antimissile.





Message de Pékin à Joe Biden

La Chine n’a pas commenté cette démonstration de force, mais elles n’a, semble-t-il, pas apprécié les premiers gestes de l’administration Biden envers Taïwan. En particulier, l’invitation de la représentante taïwanaise à la cérémonie d’investiture de Joe Biden, mercredi dernier.



À Washington, le porte-parole du département d’État a alors déclaré que « Pékin doit cesser sa pression militaire, diplomatique et économique sur Taïwan, et s’engager à des discussions constructives avec les autorités taïwanaises. »



Dissuader la Chine de toute aggression

Il y a six jours, Antony Blinken, lors de son audition par le Sénat, en vue de sa confirmation au poste de secrétaire d’État a déclaré que la Chine était le défi le plus important pour les États-Unis.



Antony Blinken a également annoncé vouloir investir dans les capacités militaires américaines pour dissuader la Chine de toute agression. Il veut aussi s’appuyer sur les organisations internationales pour faire face à Pékin.