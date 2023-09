Amical Sénégal-Mali : la rencontre a été annulée d'un commun accord entre les deux Fédérations (communiqué)

Le match amical prévu entre le Sénégal et le Mali le 13 octobre à Dakar a été annulé d'un commun accord entre les deux fédérations. Cette décision a été prise en raison du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 prévu le 12 octobre prochain, selon un communiqué de la Fédération Malienne de Football.



« Dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023, le Mali et le Sénégal avaient rendez-vous le 13 octobre à Dakar pour une rencontre amicale. Ladite rencontre a été annulée d'un commun accord entre les deux Fédérations. Suite au tirage au sort de la CAN programmé le 12 octobre par la CAF, il a été conclu que la tenue de ce match amical le lendemain 13 octobre serait beaucoup plus préjudiciable aux deux sélections d'autant plus que les responsables des staffs techniques prendront part à la cérémonie du tirage en Côte d'Ivoire », lit-on dans un communiqué de la Femafoot.



Autres raisons contraignantes, le « Mali a un autre match amical le 17 octobre au Portugal pendant que le Sénégal devra se rendre en France pour une autre rencontre amicale », indique le communiqué.



En somme, c'est dans le « souci d'effectuer des préparatifs sereins et avantageux que les deux pays ont décidé d'annuler la tenue de SÉNÉGAL-MALI ».



D’après l’instance dirigeante du football malien, cette « annulation permettra de poursuivre le calendrier des préparatifs de la CAN avec sérénité ».