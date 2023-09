Amical Sénégal vs Algérie : un duel de champions d’Afrique qui s’annonce palpitant

L’équipe nationale du Sénégal affronte l’Algérie ce mardi (19h00 GMT) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette rencontre amicale de prestige s’annonce palpitante et mettra aux prises les deux derniers vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



Ce match amical mettra aux prises les deux derniers vainqueurs de la CAN, mais également les deux meilleurs sélectionneurs du continent. Le sélectionneur national Aliou Cissé aura encore besoin d’un grand Sadio Mané ce soir, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio contre l’Algérie.



Le Sénégal reste sur deux revers face aux Fennecs et cherchera à prendre sa revanche devant son public. Le sélectionneur pourra compter sur la performance de son équipe contre le Brésil (4-2). Ce résultat historique, le Sénégal l’avait obtenu grâce à une équipe solide et soudée.



Les « Lions » profiteront de cette rencontre pour jouer leur deuxième match de prestige dans l’enceinte du stade Abdoulaye Wade. Le premier, c’était le 29 mars 2022 contre l’équipe nationale d’Egypte. Les hommes d’Aliou Cissé avaient dompté les Pharaons (1-0, t.a.b 3-1) pour décrocher leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.