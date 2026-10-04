Match amical : le Sénégal s’impose face aux Comores grâce à l’unique but de l'attaquant Iliman Ndiaye

Le Sénégal s'est imposé, ce dimanche 04 octobre, 1-0 face aux Comores lors d'un match amical international, à Marseille, en France. L'unique but de la rencontre a été inscrit dès la 5e minute de jeu par l'attaquant Iliman Ndiaye, parfaitement servi par Ibrahim Mbaye.



Ce match, qui marquait la première apparition des Lions de la Téranga au Stade Vélodrome de Marseille, s'est déroulé dans une ambiance festive et symbolique devant les importantes diasporas des deux pays. Les hommes de Patrick Vieira ont globalement dominé les débats face aux Cœlacanthes d'Hubert Velud, s'offrant plusieurs occasions franches sans toutefois parvenir à faire le break.



Un hommage appuyé sous forme d'une minute d'applaudissements a également été rendu avant le coup d'envoi à Pape Diouf, figure mémorable du football sénégalais et ancien président de l'OM.



Un premier bilan positif de Viera



Le premier bilan de Patrick Vieira à la tête du Sénégal est positif sur le plan comptable avec deux (02) victoires et un (1) match nul en trois rencontres lors de cette trêve internationale d'octobre 2026.

Après avoir débuté par un nul face au Mozambique (1-1) et une victoire précieuse contre l'Éthiopie (0-1) pour les éliminatoires de la CAN 2027, le nouveau sélectionneur a conclu son rassemblement par un succès amical de prestige face aux Comores (1-0) au Stade Vélodrome.



Si l'efficacité défensive s'est améliorée avec deux clean sheets consécutifs et l'expérimentation d'un système à trois défenseurs, le chantier reste important dans l'animation offensive où les Lions de la Téranga peinent encore à faire le break et s'imposent par la plus petite des marges.