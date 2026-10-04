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Amical Sénégal - Comores : Patrick Viera lance un onze rajeuni avec Koulibaly et Gana en cadres



Amical Sénégal - Comores : Patrick Viera lance un onze rajeuni avec Koulibaly et Gana en cadres
Pour son match amical face aux Comores prévu ce dimanche à 13h (GMT), le Sénégal se présente avec un onze largement remanié. Patrick Viera a décidé de faire tourner son effectif en titularisant Mory Diaw dans les buts, protégé par une charnière inédite composée de Kalidou Koulibaly, capitaine, et Mamadou Sarr, encadrés par Nobel Mendy à gauche et Lamine Sy à droite. Au milieu, l'expérience d'Idrissa Gana Gueye encadre la jeunesse de Bara S. Ndiaye et Pape Matar Sarr.

En attaque, le sélectionneur mise sur un trio offensif  avec Issa Soumaré en pointe, soutenu par Iliman Ndiaye et le jeune Ibrahim Mbaye. Une composition qui allie cadres et nouvelles têtes, avec l'objectif de donner du temps de jeu et de préparer les prochaines échéances, tout en restant compétitif face aux Coelacanthes.


Dia Koussa

Dimanche 4 Octobre 2026 - 14:58


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