Amical : dernière répétition du Sénégal face au Niger à Diamniadio

Le Sénégal affronte le Niger, en match de préparation de la Coupe d’Afriques des Nations (CAN) 2023, ce lundi (18h00 GMT) au stade Diamniadio. Une rencontre amicale qui permet aux « Lions » de communier avec le public avant de s’envoler pour la Côte d’Ivoire.



Le dernier match de préparation de l’équipe nationale du Sénégal est prévu ce lundi 8 janvier 2024, contre le Niger. Les supporters des « Lions » sont donc attendus au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour supporter la bande à Sadio Mané à venir à bout le Mena.



Le Sénégal a remporté les deux dernières confrontations face au Niger. Après un succès (2-0) à Dakar le 26 mars 2016, en éliminatoire de la CAN 2017, les hommes de Cissé se sont imposés à Niamey (1-2) au retour à Niamey le 29 mars.



L’objectif de cette rencontre est de terminer sur une bonne note avant de s’envoler pour la Côte d’Ivoire. Le Sénégal est logé dans la poule C avec la Gambie, le Cameroun et la Guinée. Les « Lions » vont entrer en lice le 15 janvier 2024 face aux « Scorpions ».