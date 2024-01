Amicaux des adversaires des « Lions » : Guinée/Nigeria ce lundi et Cameroun / Zambie mardi

Dans la poule C de la CAN 2023, trois des quatre équipes jouent des matchs amicaux avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Seule la Gambie n'aura pas d'amical, le match contre le Maroc ayant été annulé.



La Guinée Conakry affrontera à l'autre bout du monde le Nigeria le 3 janvier 2024 aux Émirats arabes unis. Ce sera une opposition entre e Ballon d'Or africain 2023, le Nigérian Victor Osimhen, et l'actuel meilleur buteur africain en Europe, e Guinéen Serhou Guirassy. Le Nigeria évolue dans le groupe A du pays hôte, avec la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



De son côté, le Cameroun affrontera demain, mardi 9 janvier 2024, la Zambie, qui est logée dans le groupe F.



Mercredi 3 janvier, la Fédération royale marocaine de Football (FRMF) avait annoncé l'annulation du match amical Maroc/Gambie.