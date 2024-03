Amicaux - stage à Amiens : le programme de la semaine des « Lions » dévoilé

Les choses sérieuses redémarrent ! Après leur élimination en 8es de finale de la CAN 2023, l’équipe du Sénégal reprend service. Les « Lions » du Sénégal préparent les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les partenaires de Sadio Mané vont affronter respectivement la République démocratique du Congo (3 juin 2024) et la Mauritanie (10 juin 2024).



Afin de préparer au mieux ces deux rencontres « capitales », les protégés du sélectionneur national, Aliou Cissé, croisent le Gabon et le Bénin, les vendredi 22 et mardi 26 mars, en matchs amicaux internationaux, à Amiens (France).



Et c'est certain que la bande à Kalidou Koulibaly voudrait en sortir avec plein de confiance. Ce qui serait une bonne chose pour un groupe « meurtri », après l'élimination surprise en huitièmes de finale de la dernière CAN par la Côte d'Ivoire.



En vue de ces deux rencontres, la sélection du Sénégal débute son stage ce lundi. D’après le quotidien sportif « Stades », quatre (4) séances d’entraînement sont inscrites dans leur programme avant le premier match, vendredi prochain. Celles-ci se tiendront du lundi au jeudi.



Les joueurs de Aliou Cissé auront quatre (4) galops d'entraînements, c'est-à- dire un ce lundi, un le mardi, un le mercredi et un le jeudi (veille de match).



Toutes ces quatre séances devraient se tenir au stade de la Licorne. Le galop d'aujourd'hui est programmé dans la soirée, pour permettre aux derniers joueurs arrivés, en provenance de leurs respectifs, de récupérer de la fatigue du voyage, informe « Stades ».