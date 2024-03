Aminata Touré désignée Superviseure générale de la Coalition Diomaye Président

La Coalition Diomaye Président a lancé sa campagne électorale. Les membres de ladite coalition ont appelé à un grand rassemblement ce samedi, à Dakar, dans un hôtel de la place pour la présentation du programme du candidat Bassirou Diomaye Faye. À cette occasion, Aminata Touré a été désignée superviseure générale de la Coalition Diomaye Président.



Dans son discours, la présidente du mouvement Mimi 2024 a salué la victoire du peuple sénégalais pour la tenue de l’élection présidentielle.



« Nous sommes un peuple qui tient à sa démocratie. Nous sommes un pacifique, mais nous sommes un peuple qui sait se battre. Nous sommes battus aujourd’hui pour obtenir notre élection présidentielle pour pouvoir élire notre candidat Bassirou Diomaye Faye », a lancé Aminata Touré en présence des alliés du candidat Bassirou Diomaye Faye, dont Abdourahmane Diouf, le Professeur Mary Teuw Niane.



La superviseure générale de la Coalition Diomaye Président n’a pas manqué de saluer Ousmane Sonko pour avoir désigné Bassirou Diomaye Faye. « Lorsqu’il n’a pas pu être candidat, il a désigné un autre candidat. Nous avons constaté toute la générosité qu’il a eue envers son candidat », souligne-t-elle.



Mme Touré a profité de l’occasion pour s’attaquer au candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakar.

« Il y a un certain candidat qui aurait aimé voir cette même générosité de celui qui l’a choisi. Nous l’avons vu, ce candidat-là, Amadou Ba pour ne pas le nommer. Il faudra le dégager dès le premier tour pour pourvoir une nouvelle phase dans l’ascension du Sénégal », a-t-elle lancé à son ancien camarade de parti.



« Une phase vers l’émancipation des jeunes qui ne mourront plus dans la méditerranée. Un projet de lutte contre la corruption. Un Sénégal où il n'y aura plus de scandale de 1000 milliards (…) il faudra que l’argent du peuple aille chez le peuple et pour le peuple », souligne la présidente du mouvement Mimi 2024.