Amnesty International dénonce l’ordre israélien d’évacuation de la ville de Gaza

Amnesty International a qualifié, dans un communiqué, mercredi 10 septembre, d’« illégal et inhumain » l’ordre donné le 9 septembre par l’armée israélienne d’évacuer l’ensemble de la population de la ville de Gaza. L’ONG de défense des droits humains appelle Israël à annuler immédiatement cette décision, qu’elle assimile à une nouvelle étape dans ce qu’elle décrit comme une politique génocidaire contre les Palestiniens.



Selon Heba Morayef, directrice régionale pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, cet ordre constitue « une répétition inhumaine » du déplacement massif imposé en octobre 2023 dans le nord de la bande de Gaza. Elle souligne que des centaines de milliers de Palestiniens, déjà victimes de bombardements incessants, de la faim et de conditions de vie précaires, se retrouvent une nouvelle fois confrontés à l’incertitude et au désespoir.



Amnesty a recueilli des témoignages poignants, dont celui d’un médecin craignant de devoir abandonner des enfants gravement malnutris, ou encore celui d’une femme âgée en situation de handicap qui affirme n’avoir ni moyens financiers ni lieu sûr où aller. D’autres déplacés dénoncent le coût exorbitant du transport et l’impossibilité d’accéder à des abris décents.



L’organisation rappelle que le déplacement forcé de civils constitue une violation du droit international humanitaire, passible de poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Elle accuse Israël d’ignorer les avertissements des organisations humanitaires ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de justice visant à protéger les populations civiles.



Amnesty prévient également que les États et entreprises continuant d’armer ou de soutenir Israël risquent d’être considérés comme complices de crimes de génocide. L’ONG exhorte la communauté internationale à faire pression sur Tel-Aviv pour mettre fin à cette politique de déplacements forcés et garantir un accès humanitaire complet à la population gazaouie.