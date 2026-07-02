Rufisque : le préfet dément toute attribution de terrains entre la Centrale électrique et la Zone économique spéciale

Le préfet de Rufisque, Magatte Diouck, a démenti les informations faisant état d'une prétendue attribution des terrains situés entre la Centrale électrique du Sénégal et la Zone économique spéciale.



Dans un communiqué, l'autorité administrative indique qu'une rumeur relayée depuis plusieurs heures a poussé des individus à se rendre sur les lieux pour implanter des piquets et des bornes dans le but d'occuper irrégulièrement cette assiette foncière.



Après vérification menée par les services compétents, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, il a été établi qu'aucune décision d'attribution, d'affectation ou de mise à disposition de ces terres n'a été prise.



Le préfet rappelle que toute tentative d'occupation, de lotissement, de bornage ou de matérialisation de parcelles sur cette emprise foncière est illégale et expose ses auteurs aux sanctions prévues par la législation en vigueur.



Il invite par ailleurs les populations à faire preuve de vigilance, à ne se fier qu'aux informations émanant des autorités administratives compétentes et à s'abstenir de tout acte susceptible de troubler l'ordre public ou de porter atteinte au domaine concerné.



Enfin, Magatte Diouck assure que les services de l'État maintiendront une surveillance renforcée de cette assiette et prendront toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la loi, préserver l'intégrité de ce périmètre et poursuivre les auteurs de toute occupation illégale.