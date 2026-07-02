Burkina Faso: l'ONU va fermer son bureau des droits de l'homme après sa suspension par les autorités

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a annoncé ce 2 juillet la fermeture prochaine de son bureau au Burkina Faso, annonce qui intervient trois mois après sa suspension par les autorités.



«Je regrette profondément la décision des autorités burkinabè de suspendre pour une durée indéterminée nos opérations dans le pays et le fait que les échanges intensifs menés avec elles depuis lors n'aient pas permis de régler la situation», a déclaré le Haut-Commissaire, Volker Türk, dans un communiqué, soulignant que cette situation l'a conduit à fermer le bureau «d'ici au 30 novembre».