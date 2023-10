Anacmu annonce avoir payé 87,7 milliards de FCfa à des structures de santé du pays

L’Agence nationale de la couverture maladie universelle (Anacmu) commence à payer ses dettes au différentes structures de santé du pays.



Selon le journal L’Observateur, au cours de la rencontre de négociations entre l’Anacmu et les directeurs d’hôpital, tenue hier mardi, il est apparue que 85,7 milliards de FCfa ont été payés au structures de santé au titre de la dette issue des initiatives de gratuité de 2015, année de création de l’Agence de la Cmu, à 2023.



« Ce montant est constitué ainsi qu'il suit : 17,7 milliards de FCfa pour le plan Sésame (personnes âgées de 60 ans et +), soit 20,7%, 18,1 milliards de FCfa pour les enfants âgés de moins de 5 ans, soit 21,2%, 33,9 milliards de FCfa pour la dialyse, soit 39,6%, et 15,9 milliards de FCfa pour la césarienne, soit 18,61%. Cet état récapitulatif a été présenté par l'Agent comptable de l'Anacmu, qui a précisé qu'au 30 avril 2023, la dette a été stabilisée à 11 636 408 390 FCfa sur laquelle, 4 102 344 995 FCfa ont été déjà épongés.

7 534 063 395 FCfa restent à être payés», a détaillé la source.