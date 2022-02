Ancelotti confirme la présence de Benzema pour PSG-Real Madrid en Ligue des champions

Carlo Ancelotti a confirmé que Karim Benzema serait à Paris mardi prochain pour les 8e de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (20h45). Après avoir indiqué dès son arrivée au centre d'entraînement des Merengues en début d'après-midi ce vendredi que l'attaquant français du Real effectuerait le voyage à Paris avec le Real, Ancelotti a précisé qu'il prendrait une décision quant à l'utilisation de Benzema face au PSG après les entraînements de dimanche et lundi.



« J'ai de bonnes sensations, a souligné l'entraîneur italien du Real. Mais le plus important reste la santé du joueur. Nous ne prendrons aucun risque. » Absent depuis sa blessure face à Elche le 27 janvier en Liga, Karim Benzema est incertain pour le choc de C1 face au PSG.