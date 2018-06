And/Gueusseum annonce une paralysie du système sanitaire pendant 72h à partir de mercredi

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (And Gueusseum) compte durcir le ton. Après leur septième (7) plan d’actions, sans issue heureuse, les travailleurs du secteur sanitaire comptent paralyser le système durant trois (3) jours, à partir de ce mercredi 27 juin 2018, avec service minimum.



Ils ont décidé de maintenir le boycott des activités de supervisions, des réunions et ateliers et la rétention des informations sanitaires et sociales.



Cette grève, qui entre dans leur huitième (8e) plan d’actions, a été annoncée à l’issue d’une rencontre d’évaluation interne qui a eu lieu lundi. A l’occasion, les grévistes ont renseigné que les accords avec le gouvernement du Sénégal se multiplient et se ressemblent alors que rien n’est matérialisé.