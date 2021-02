André Villas-Boas a présenté sa démission à L’OM

Villas-Boas ne souhaite plus continuer son aventure avec l’Olympique de Marseille. Il a présenté sa démission ce mardi, après avoir appris que le club avait recruté le joueur Olivier Ntcham sans son accord.



« C'est une décision pas prise par moi. C'est précisément un joueur auquel j'ai dit non. Je n'étais pas au courant, je l'ai appris en me réveillant et en allant sur le site numéro 1 de l'OM. J’ai présenté ma démission en disant que je n'étais pas d'accord avec la politique sportive. La direction n'a pas donné un feedback final avec tous les matchs. Je ne veux pas d'argent, je veux seulement partir », a déclaré le technicien portugais ce mardi en conférence de presse.