Andrea Pirlo veut amener Mbaye Diagne à la Sampdoria

Nouvel entraîneur de la Sampdoria, Andrea Pirlo a déjà commencé à travailler pour densifier son effectif, et l’une de ses pistes mènerait à Mbaye Diagne. Quelques jours après sa prise de commande à la Sampdoria Gênes, Andrea Pirlo est dorénavant sur le terrain. Le technicien italien de 44 ans veut relever le grand défi qui est de faire revenir La Samp en Serie A, après une saison 2022- 2023 catastrophique, ponctuée par une dernière place de Championnat pour son tout nouveau club.



Par ailleurs, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan ou encore de la Juventus de Turin a déjà commencé à dessiner les contours de son effectif. Et un joueur serait ciblé par Andrea Pirlo : Mbaye Diagne. Selon les informations de La Repubblica, l’attaquant sénégalais serait bien dans la viseur de la Sampdoria Gênes. À 31 ans, Diagne a réalisé une excellente saison en Turquie, sous les couleurs du Fatih Karagümrük avec lequel il a marqué 25 buts et délivré 6 passes décisives, et il avait Pirlo comme entraîneur. Il faudra désormais à l’Italien de convaincre son ancien joueur qui, désormais agent libre, fait du Golfe sa préférence pour cet été.