Angleterre : Haaland absent entre "5 et 7 semaines" avec Manchester City, selon Guardiola

L'absence d'Erling Haaland, l'attaquant vedette de Manchester City, devrait durer entre "cinq et sept semaines" selon l'estimation du staff médical, a déclaré mardi l'entraîneur Pep Guardiola.



L'attaquant de 24 ans a été blessé à la cheville gauche dans un choc avec un joueur de Bournemouth en quart de finale de la Coupe d'Angleterre dimanche. Il venait d'inscrire son 30e but de la saison, toutes compétitions confondues.



"Les médecins m'ont dit entre cinq et sept semaines, donc j'espère qu'il sera prêt pour la fin de saison et la Coupe du monde (des clubs)", a répondu Guardiola, interrogé en conférence de presse sur la durée d'indisponibilité du Norvégien.



Selon l'estimation fournie mardi, Haaland pourrait être disponible pour la finale de la Coupe d'Angleterre, le 17 mai, si son équipe parvient à éliminer Nottingham Forest fin avril en demi-finale.



Son absence prolongée est un gros coup dur pour le quadruple champion d'Angleterre en titre, dont la qualification pour la prochaine Ligue des champions n'est pas encore assurée.



Manchester City n'est que cinquième de Premier League, à un point du quatrième Chelsea, avant de recevoir Leicester mercredi et d'aller affronter Manchester United dimanche.



La dernière journée de championnat est programmée le dimanche 25 mai. La Coupe du monde des clubs, à laquelle Manchester City participe, se tiendra aux Etats-Unis du 14 juin au 13 juillet.



D'ici-là, le poste d'avant-centre pourrait être occupé par Omar Marmoush, recruté en janvier en provenance de l'Eintracht Francfort, même si l'Egyptien n'a pas forcément les qualités d'un pur N.9 comme Haaland.



"Nous n'avons pas d'autre joueur avec ses compétences ou ses qualités spécifiques", a reconnu Guardiola, questionné sur le vide laissé par le Norvégien. "Nous le savons, mais nous devons nous adapter", a-t-il poursuivi.



"Depuis de nombreuses années, nous jouons de différentes manières devant. Cela dépend de la qualité des joueurs. Nous allons essayer de trouver une solution", a développé l'Espagnol.



Haaland occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs cette saison en Premier League avec 21 unités, derrière Mohamed Salah de Liverpool (27). Il a par ailleurs inscrit huit buts en neuf matches de Ligue des champions, et un autre en Coupe d'Angleterre.





Avec AFP