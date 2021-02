Angola: le régime réprime plusieurs manifestations de la société civile

L'Angola célébrait ce jeudi les 60 ans du début de la révolution contre la domination coloniale portugaise. À cette occasion et pour dénoncer les difficultés économiques et les violences policières, la société civile a manifesté à Luanda, la capitale. Manifestation non autorisée et réprimée par la police. Depuis plusieurs mois, les forces de sécurité ont violemment dispersé des manifestations antigouvernementale et samedi dernier, elles ont ouvert le feu sur des membres d'un mouvement séparatiste dans la ville de Cafunfo à plus de 700 km à l'est de Luanda.