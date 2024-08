Année scolaire 2024/2025 : l'ODEC de Dakar invite les écoles privées Catholiques à mettre à jour leur règlement pour promouvoir le vivre ensemble

Le Directeur diocésain de l’Office national de l’enseignement Catholique du Sénégal (ODEC) vient de confirmer l’information donnée des jours plutôt par Madiambal Diagne indiquant que « pour la prochaine rentrée, les écoles privées catholiques prévoient des règles strictes pour le « vivre-ensemble » dans leurs règlements intérieurs ».



En effet, l’ODEC/Dakar a envoyé un document aux directeurs des établissements catholiques portant sur la mise à jour de leurs règlements intérieurs avant la prochaine rentrée. Dans le document, l’Abbé Georges Diouf demande à ce que l’accent soit mis « sur les comportements à proscrire parce que portant atteinte au vivre-ensemble ».



Les comportements indexés sont entre autres : « Refuser de serrer la main d’un camarade de sexe opposé, refuser de s’asseoir sur le même table-banc en classe ou sur le même banc dans la cour de récréation avec quelqu’un de sexe opposé, refuser de faire la gymnastique dans la tenue de l’école sous prétexte de ce dont on se réclame, refuser de se faire suivre ou précéder immédiatement dans les rangs par un camarade de sexe opposé ».



« Nous voulons toujours promouvoir le vivre-ensemble dans nos écoles, et par rapport à cet objectif, personne ne devrait nous distraire. Alors comme nous l’avions fait en 2019, nous vous demandons de mettre à jour le Règlement intérieur de nos écoles pour nous prémunir contre toute provocation et d’éventuels conflits sur la question du voile. DEC, encore une fois, il est bon que tous, les règlements intérieurs de nos écoles soient clairs sur la question et insistent sur la dimension éducative plutôt que toute autre chose. Il n’est pas donc opportun de parler explicitement de voile dans le Règlement intérieur, mais de tout ce qui constitue un frein au vivre-ensemble », lit-on sur le document.