Annoncé gravement malade, Me Sidiki Kaba se porte comme un charme

Après l’annonce par la presse d’un AVC qui aurait subi Me Sidiki Kaba, les services du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (Maes) ont sorti un communiqué pour démentir cette information.



«Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Sidiki Kaba va bien, contrairement à la fausse information distillée sur son état de santé par une presse imprudente et peu professionnelle», peut-on lire dans le document parvenu à PressAfrik.



Le chef de la diplomatie sénégalaise qui se trouve présentement à Paris, a même procédé avec le ministre français des Armées Florence Parly «à la signature de la Convention relative à la subvention que le gouvernement français octroie à l’Etat du Sénégal pour l’organisation du Forum Paix et Sécurité en Afrique qui aura lieu du 5 au 6 novembre 2018 à Dakar», informe la même source. Cette signature s’est déroulée ce vendredi 3 août dans un hôtel de la capitale française.