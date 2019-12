Annulation de la remise de diplômes au CHEDS: les récipiendaires dénoncent la « dictature » du Général

Les étudiants ont dénoncé une « dictature » du Général Amadou Anta Guèye pour avoir annulé purement et simplement la cérémonie de remise de diplôme prévue aujourd’hui, jeudi à l’Université Cheikh Anta Diop. Sous prétexte d’une grève à l’Ucad, et contre toute attente.



C’est dur pour un soldat de se départir de son statut. La preuve par le directeur du Centre des hautes études de défenses et de sécurité (CHEDS) qui a réussi à se mettre à dos une bonne partie des apprenants. Le Général Amadou Anta Guèye n’a pas trouvé mieux à faire que d’annuler purement et simplement la cérémonie de remise de diplômes prévue aujourd’hui, jeudi à l’université Cheikh Anta Diop.



Composée de hautes cadres évoluant tant dans le public que dans le privé, la promotion avait pris toutes ses dispositions pour faire de cette cérémonie une grande fête. Selon nos confrères du journal « L’As », certains avaient même annulé leur voyage, d’autres avaient quitté l’étranger rien que pour prendre part à la rencontre. Sous prétexte d’une grève à l’Ucad, et contre toute attente, le Général Guèye annule tout et sans même informer les récipiendaires.



Lorsqu’il a été joint pour changer de fusil d’épaule, il répond : « J’avais dit aux Colonels qu’on tienne la cérémonie à Saint-Louis, ils ont refusé. Donc j’annule tout », dit-il avant de raccrocher au nez son interlocuteur qui s’offusquait sur cette affaire. Les étudiants en sont complètement abasourdis et dénoncent la dictature du Général, livre « L’As ».