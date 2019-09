Ansu Fati obtient officiellement la nationalité espagnole

Excellente nouvelle pour le futur de la Roja. Comme attendu, le jeune prodige du FC Barcelone Ansu Fati (16 ans, 3 apparitions et 2 buts en Liga cette saison) a reçu la nationalité espagnole ce vendredi. Originaire de Guinée-Bissau et arrivé sur le sol ibérique à 6 ans, le milieu de terrain catalan, devenu récemment le plus jeune buteur de l'histoire du club blaugrana (voir ici), pourra donc représenter la sélection espagnole dans les plus brefs délais.

Pur produit de la Masia depuis ses 10 ans et fort d'un parcours atypique mené de ses terres natales à un passage en Andalousie, Ansu Fati participera logiquement à la Coupe du monde U17 en octobre prochain au Brésil avec la Rojita. Par la suite, le jeune prodige pourra éventuellement postuler à la sélection A en continuant sur sa lancée !