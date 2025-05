Anta Babacar Ngom annonce son départ définitif du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR)

En tournée de proximité à Kaffrine, Anta Babacar Ngom a officiellement annoncé, ce week-end, son retrait définitif du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), une coalition née dans l’opposition. La présidente du parti Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) affirme vouloir désormais tracer une voie politique indépendante, portée par une nouvelle vision.



« Je quitte définitivement le FDR », a-t-elle déclaré dans le communiqué parvenu à PressAfrik. « Aujourd’hui, l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) entend tracer sa propre voie et assumer pleinement son autonomie. Je suis désormais engagée à 100 % dans ce projet politique, enraciné dans les réalités du pays, tourné vers la jeunesse, les femmes et les territoires oubliés. Mais je reste fermement ancrée dans l’opposition », a-t-elle précisé dans la note.





Selon Anta Babacar Ngom, cette décision n’est pas le fruit d’un désaccord ponctuel, mais bien d’une réflexion stratégique mûrie depuis plusieurs mois. Elle dit vouloir « affirmer une nouvelle identité politique fondée sur la proximité, l’écoute, et une autre manière de faire de la politique ».

Dans cette dynamique, sa tournée à Kaffrine vise à « renforcer les bases de l’ARC et consolider un mouvement citoyen porté par les aspirations profondes des populations ». S’agissant du Dialogue national initié par les autorités, elle annonce que l’ARC « va se concerter afin de définir sa position ».