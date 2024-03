Antoine Félix Diome : « Il n’y a pas de pénurie de gaz butane, il y a une pénurie de bouteilles »

Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Antoine Félix Diome s’est exprimé sur les rumeurs faisant état d'une pénurie de gaz butane sur le marché. Il rassure que le gaz est disponible, mais ce sont les bouteilles qui sont difficiles à trouver. Un problème que son ministère et celui en charge du Commerce sont en train de régler.



« En rapport avec mon collègue du Commerce, nous suivons de très près cette actualité. Il n'y a pas de pénurie de gaz butane, il y a une pénurie de bouteilles. Le gaz butane, comme tous les autres produits en hydrocarbures, est évalué par rapport au stock de sécurité qui doit toujours exister au Sénégal et les autorisations d'exportation se font à partir de ces autorisations », a-t-il fait savoir au cours d’un dîner avec la presse nationale.



Selon le ministre du Pétrole et de l'Énergie, cette situation est due en partie aux difficultés liées à « l'interchangeabilité de ces contenants et la fuite de certaines bouteilles vers la sous-région ». D’après Antoine Felix Diome, le « niveau de consignation ou de déconsignation élevé dans certains pays voisins ».