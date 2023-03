Appel à manifester les 14 et 15 mars: Pastef évoque un "droit constitutionnel de s'opposer"

"Dans un communiqué irresponsable, l'Alliance pour la République (APR), parti au pouvoir a accusé les leaders de la coalition de « Lancer un défi à l'État de droit, d'appeler à violer la loi et de semer le trouble à travers tout le pays les 14 et 15 mars 2023, en prélude d'un procès judiciaire prévu le 16 mars, après l'indécent et honteux gatsa-gatsa» élevé au rang d'offre politique et de programme de campagne, c'est persister dans

leur volonté de rendre notre pays ingouvernable, d'attaquer sa stabilité pour créer, au travers d'émeutes organisées, de guérillas coordonnées, d'une insurrection générale planifiée pouvant mener à une guerre civile", rappelle Pastef dans un communiqué.

Le bureau de Pastef rappelle aux responsables de la mouvance présidentielle, que "l'Etat de droit est avant tout un Etat soumis au droit, particulièrement à la charte fondamentale. La Constitution du Sénégal, en son article 58, alinéa 1 garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique du Gouvernement le droit de s'opposer".

Selon le communiqué, "l'exercice de ce droit, conformément à l'article 8 du même texte, peut prendre la forme de rassemblements sous forme de meeting, de marches pacifiques".

Manifestations pacifiques pour exercer le droit constitutionnel de "s'opposer

C'est donc en parfaite adéquation avec la Constitution et les lois du Sénégal que la coalition YEWWI ASKAN WI et le parti PASTEF-LES PATRIOTES ont adressé des lettres aux autorités administratives pour les tenir informées de leur volonté d'organiser respectivement un meeting (14 mars 2023 au terrain Acapes Parcelles

Assainies) et des marches pacifiques (le 15 mars 2023, sur l'ensemble du territoire national)".

Selon Pastef, "ces manifestations pacifiques ont pour objectifs légitimes de : Demander la fin des arrestations et détentions arbitraires et la libération de tous les détenus politiques, demander la fin de l'instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées opérant aux côtés des forces de l'ordre; demander la fin de la mauvaise gestion des ressources publiques et la clarification des (sept) 07 milliards de FCFA que le Président Macky SALL aurait gracieusement offerts à Mme Marine Le Pen".

D'après les Patriotes, Il est donc curieux que l'Alliance pour la République se fende d'un communiqué, sans même attendre la décision des autorités administra accuser l'opposition " d'émeutes pouvant mener à la guerre civile organisées, de guérillas dans notre pays".





Le Bureau politique du parti Pastef, a répondu dans un communiqué l'Alliance pour la République (APR). Sonko et Cie accusent le parti au pouvoir de faire dans la diversion pour prétexter un report de l'élection présidentielle. Ils ont également souligné que les milices du pouvoir sont les seuls facteurs pouvant déclencher une guerre civile.