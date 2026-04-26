Attaques au Mali : 16 blessés et des dégâts matériels limités enregistrés (Gouvernement)

Des groupes armés terroristes ont mené, dans la matinée du samedi 25 avril 2026, des attaques complexes et coordonnées contre plusieurs villes du Mali, notamment Kati, Sévaré, Gao, Kidal et Bamako, selon un communiqué signé par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly.



Le bilan communiqué fait état de 16 blessés, civils et militaires confondus. Les victimes ont été prises en charge par les structures médicales. Des dégâts matériels limités ont également été signalés.



Les autorités de la transition indiquent que les offensives ont été maîtrisées par les Forces armées et de sécurité maliennes. Plusieurs assaillants ont été neutralisés.

Le gouvernement affirme que la situation est désormais sous contrôle dans l’ensemble des localités concernées.



Dans son communiqué, l’exécutif malien salue l’engagement des Forces armées et de sécurité et appelle la population à la vigilance, tout en l’invitant à se référer exclusivement aux canaux officiels pour toute information.

