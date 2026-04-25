INTERVIEW EXCLUSIVE – S.E.M. Erik Lundberg : « Le Sénégal est un phare dans cette région, un partenaire essentiel pour la Finlande » En marge de la 10ème édition du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, l'équipe de PressAfrik Group, conduite par son Directeur Général Ibrahima Lissa Faye, a rencontré Son Excellence Monsieur Erik Lundberg, Directeur Général Adjoint pour les Affaires Politiques au Ministère des Affaires Étrangères de Finlande. Dans cet entretien exclusif, le diplomate finlandais aborde sans détour les enjeux de sécurité régionale, la diplomatie de l'eau, la transition numérique et la vision d'un partenariat "gagnant-gagnant" entre Helsinki et Dakar.

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PressAfrik : Excellence, quels sont les messages clés que la Finlande porte aujourd'hui à l'occasion de ce Forum de Dakar ?



S.E.M. Erik Lundberg : La Finlande est présente de manière active dans la région depuis quatre ans maintenant, avec l'ouverture de notre ambassade ici à Dakar. Nous suivons de très près et avec un grand intérêt les questions régionales, mais aussi les enjeux mondiaux, dans l'optique de travailler ensemble.



Les deux idées fondamentales que je voudrais souligner sont le partenariat et l’interdépendance. Notre monde est en pleine transformation. Les problèmes mondiaux nous affectent tous, tout comme les crises locales. S'il y a un conflit en Europe, il affectera l'Afrique, et s'il y a un conflit en Afrique, il affectera l'Europe. Nous devons impérativement travailler ensemble pour résoudre ces crises.



Le deuxième point essentiel de ce Forum de Dakar est que la clé de la résolution des problèmes réside dans le dialogue et la diplomatie. Nous ne pouvons pas résoudre nos différends par la force ; nous devons privilégier la coopération. Ce forum offre un cadre propice pour pratiquer ce dialogue, tant entre les pays européens et africains qu'entre les pays africains eux-mêmes. Je félicite les organisateurs pour ce séminaire d'une importance capitale.



Face aux crises qui secouent la CEDEAO, quel conseil la Finlande peut-elle donner pour la stabilité régionale ? Par ailleurs, le modèle de développement finlandais, souvent associé au bonheur et à la réussite sociale, est-il exportable ?



Il ne nous appartient pas de donner des conseils. Ce que nous pouvons faire, c'est partager notre propre expérience, car chaque pays et chaque région doit choisir sa propre voie. Cependant, je réitère que la coopération régionale est cruciale. Il est fondamental d'avoir des institutions régionales fortes, comme la CEDEAO, qui fonctionnent sur la base de règles et du droit international, et non par l'usage de la force.



Pour trouver des solutions durables pour la paix, il faut une approche inclusive. Il ne suffit pas que des "vieux hommes" soient assis autour d'une table. Nous avons besoin des femmes et des jeunes, car ce sont eux qui ont le plus grand intérêt dans notre avenir. C'est une valeur à laquelle la Finlande attache une grande importance, tout comme l'inclusion des groupes marginalisés. Si toute la société est impliquée, la confiance dans les solutions trouvées sera bien plus forte.



Concernant notre modèle de développement, il faut se rappeler qu'il y a cent ans, la Finlande était un pays très pauvre à la périphérie de l'Europe, ayant même connu la famine. N'ayant pas beaucoup de ressources naturelles, nos décideurs ont fait le choix judicieux d'investir massivement dans l'humain : l'éducation et la santé. Nous avons bâti une démocratie inclusive pour que chacun se sente partie prenante. C’est la raison de notre force économique et technologique actuelle. Ce modèle n'est pas exportable tel quel, vous devez construire le vôtre. Mais nous sommes très heureux de partager notre expérience, notamment dans des domaines comme la digitalisation et la transition verte.



La Finlande est reconnue pour son expertise en médiation. Comment coopérez-vous avec le Sénégal, notamment sur le concept émergent de "diplomatie de l'eau" ?



La Finlande est active dans la consolidation de la paix et la médiation depuis longtemps. Aujourd'hui, notre action porte davantage sur le renforcement des capacités, avec un accent sur la paix inclusive.



L'eau est une question clé dans le monde actuel, intimement liée à la sécurité et au changement climatique. C'est un domaine où nous avons une forte coopération avec le Sénégal. Votre pays possède une longue expérience sur les questions hydriques aux niveaux local, régional et mondial. C'est un excellent partenariat que nous développons ensemble au sein de l'ONU et dans le contexte régional.



Le Sénégal co-organisera la Conférence de l'ONU sur l'eau en 2026. Comment la Finlande compte-t-elle soutenir ce leadership sénégalais ?



Le Sénégal joue un rôle très important en assumant la lourde responsabilité d'organiser cette grande conférence de l'ONU. Vous êtes très bien placés pour le faire grâce à votre expertise, et je vous en félicite.



La Finlande a exprimé très tôt un fort intérêt pour intégrer ce processus. Le Sénégal a eu la gentillesse de nous accorder la possibilité de travailler avec vous. Nous allons co-présider l'un des groupes de travail préparatoires, spécifiquement axé sur la "coopération dans le domaine de l'eau". Il s'agit de trouver des solutions pratiques communes aux problèmes de gestion de l'eau, une question hautement politique.



Par ailleurs, la Finlande présente sa candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU pour la période 2029-2030. Si nous sommes élus, ce sera une excellente occasion de poursuivre ce travail avec le Sénégal sur ces enjeux cruciaux.



Le développement économique passe inévitablement par le numérique. La Finlande soutient-elle le Sénégal dans ce secteur stratégique (infrastructures, cybersécurité, IA) ?



La sécurité est aujourd'hui une question globale qui dépasse la simple protection physique. Les défis se vivent aussi sur Internet, à travers les cyberattaques ou les menaces hybrides. Nous collaborons avec certains pays d'Afrique pour renforcer leurs capacités à reconnaître et contrer ces menaces.



La digitalisation des services publics est également cruciale pour accroître l'efficacité et la transparence, facteur clé pour instaurer la confiance sociétale. Au Sénégal, nous en sommes au stade de l'exploration pour identifier où nous pourrions être les plus utiles. Le renforcement des capacités du système numérique (le hardware et la construction de réseaux) est un domaine où la Finlande possède une expertise reconnue et où certaines de nos entreprises sont déjà actives.



Dans le domaine de la coopération économique, comment intégrez-vous la durabilité et l'économie verte dans vos projets au Sénégal ?



Nous investissons beaucoup en Afrique pour promouvoir l'économie circulaire. Nous ne pouvons plus nous permettre un modèle basé sur la consommation constante et la production sans fin. C’est un domaine de coopération très prometteur avec le Sénégal. D'ailleurs, l'entreprise finlandaise Wärtsilä fournit des équipements de production d'énergie en Afrique de l'Ouest depuis longtemps, participant ainsi à la transition verte.



Pour qu'un projet réussisse, j'ai appris quelques leçons clés : L'appropriation locale : Les solutions durables doivent venir de vous, car vous connaissez votre contexte mieux que quiconque. Le renforcement des capacités et le partage d'expertise. L'inclusivité : Toutes les personnes touchées par un projet doivent être impliquées dans les décisions. La prévisibilité : Notre engagement doit être à long terme pour bâtir une véritable confiance.

Dans un contexte géopolitique mondial polarisé, comment percevez-vous le rôle du Sénégal, souvent décrit comme un îlot de démocratie en Afrique de l'Ouest ?



Le Sénégal joue incontestablement un rôle très important dans la région, et plus largement au niveau mondial. C'est un pays africain clé pour la Finlande et l'Union Européenne. Vous êtes un partenaire essentiel avec lequel nous partageons des valeurs démocratiques et de droits de l'homme. Le Sénégal est un phare dans cette région.



Dans un monde instable où l'on voit un usage croissant de la force au détriment du droit international, il est crucial que les pays qui veulent accroître la stabilité et chercher des solutions "gagnant-gagnant" fassent entendre leur voix ensemble. Le Sénégal est l'un de ces pays.



Ma vision de notre futur partenariat repose sur le respect mutuel, le travail sur nos intérêts partagés, et la construction de la confiance. Il est crucial que des pays comme le Sénégal et la Finlande jouent un rôle actif pour façonner l'avenir ensemble, plutôt que de le subir.



Pour terminer, quel est l'impact des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient sur la Finlande et l'Afrique ?



Ces conflits ont un impact énorme. La Finlande est un pays très dépendant du commerce extérieur. La guerre illégale déclenchée par la Russie contre l'Ukraine conteste l'ordre mondial fondé sur des règles. Cela a des conséquences directes pour l'Afrique, notamment sur la sécurité alimentaire et énergétique.



Concernant le Moyen-Orient, la position de la Finlande est qu'il faut d'abord s'assurer que les parties s'assoient à la table pour discuter d'un cessez-le-feu. La solution trouvée devra être durable à long terme. L'Union Européenne et la Finlande sont prêtes à aider, mais c'est aux parties en conflit de trouver une solution, avec l'appui du droit international et de l'ONU.





PressAfrik : Merci beaucoup, Excellence.



S.E.M. Erik Lundberg : Merci à vous.





Propos recueillis par Ibrahima Lissa FAYE,

Coura Ka et Youssou Thiombane (Technicien) La Finlande est présente de manière active dans la région depuis quatre ans maintenant, avec l'ouverture de notre ambassade ici à Dakar. Nous suivons de très près et avec un grand intérêt les questions régionales, mais aussi les enjeux mondiaux, dans l'optique de travailler ensemble.Les deux idées fondamentales que je voudrais souligner sont le partenariat et l’interdépendance. Notre monde est en pleine transformation. Les problèmes mondiaux nous affectent tous, tout comme les crises locales. S'il y a un conflit en Europe, il affectera l'Afrique, et s'il y a un conflit en Afrique, il affectera l'Europe. Nous devons impérativement travailler ensemble pour résoudre ces crises.Le deuxième point essentiel de ce Forum de Dakar est que la clé de la résolution des problèmes réside dans le dialogue et la diplomatie. Nous ne pouvons pas résoudre nos différends par la force ; nous devons privilégier la coopération. Ce forum offre un cadre propice pour pratiquer ce dialogue, tant entre les pays européens et africains qu'entre les pays africains eux-mêmes. Je félicite les organisateurs pour ce séminaire d'une importance capitale.Il ne nous appartient pas de donner des conseils. Ce que nous pouvons faire, c'est partager notre propre expérience, car chaque pays et chaque région doit choisir sa propre voie. Cependant, je réitère que la coopération régionale est cruciale. Il est fondamental d'avoir des institutions régionales fortes, comme la CEDEAO, qui fonctionnent sur la base de règles et du droit international, et non par l'usage de la force.Pour trouver des solutions durables pour la paix, il faut une approche inclusive. Il ne suffit pas que des "vieux hommes" soient assis autour d'une table. Nous avons besoin des femmes et des jeunes, car ce sont eux qui ont le plus grand intérêt dans notre avenir. C'est une valeur à laquelle la Finlande attache une grande importance, tout comme l'inclusion des groupes marginalisés. Si toute la société est impliquée, la confiance dans les solutions trouvées sera bien plus forte.Concernant notre modèle de développement, il faut se rappeler qu'il y a cent ans, la Finlande était un pays très pauvre à la périphérie de l'Europe, ayant même connu la famine. N'ayant pas beaucoup de ressources naturelles, nos décideurs ont fait le choix judicieux d'investir massivement dans l'humain : l'éducation et la santé. Nous avons bâti une démocratie inclusive pour que chacun se sente partie prenante. C’est la raison de notre force économique et technologique actuelle. Ce modèle n'est pas exportable tel quel, vous devez construire le vôtre. Mais nous sommes très heureux de partager notre expérience, notamment dans des domaines comme la digitalisation et la transition verte.La Finlande est active dans la consolidation de la paix et la médiation depuis longtemps. Aujourd'hui, notre action porte davantage sur le renforcement des capacités, avec un accent sur la paix inclusive.L'eau est une question clé dans le monde actuel, intimement liée à la sécurité et au changement climatique. C'est un domaine où nous avons une forte coopération avec le Sénégal. Votre pays possède une longue expérience sur les questions hydriques aux niveaux local, régional et mondial. C'est un excellent partenariat que nous développons ensemble au sein de l'ONU et dans le contexte régional.Le Sénégal co-organisera la Conférence de l'ONU sur l'eau en 2026. Comment la Finlande compte-t-elle soutenir ce leadership sénégalais ?Le Sénégal joue un rôle très important en assumant la lourde responsabilité d'organiser cette grande conférence de l'ONU. Vous êtes très bien placés pour le faire grâce à votre expertise, et je vous en félicite.La Finlande a exprimé très tôt un fort intérêt pour intégrer ce processus. Le Sénégal a eu la gentillesse de nous accorder la possibilité de travailler avec vous. Nous allons co-présider l'un des groupes de travail préparatoires, spécifiquement axé sur la "coopération dans le domaine de l'eau". Il s'agit de trouver des solutions pratiques communes aux problèmes de gestion de l'eau, une question hautement politique.Par ailleurs, la Finlande présente sa candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU pour la période 2029-2030. Si nous sommes élus, ce sera une excellente occasion de poursuivre ce travail avec le Sénégal sur ces enjeux cruciaux.La sécurité est aujourd'hui une question globale qui dépasse la simple protection physique. Les défis se vivent aussi sur Internet, à travers les cyberattaques ou les menaces hybrides. Nous collaborons avec certains pays d'Afrique pour renforcer leurs capacités à reconnaître et contrer ces menaces.La digitalisation des services publics est également cruciale pour accroître l'efficacité et la transparence, facteur clé pour instaurer la confiance sociétale. Au Sénégal, nous en sommes au stade de l'exploration pour identifier où nous pourrions être les plus utiles. Le renforcement des capacités du système numérique (le hardware et la construction de réseaux) est un domaine où la Finlande possède une expertise reconnue et où certaines de nos entreprises sont déjà actives.Nous investissons beaucoup en Afrique pour promouvoir l'économie circulaire. Nous ne pouvons plus nous permettre un modèle basé sur la consommation constante et la production sans fin. C’est un domaine de coopération très prometteur avec le Sénégal. D'ailleurs, l'entreprise finlandaise Wärtsilä fournit des équipements de production d'énergie en Afrique de l'Ouest depuis longtemps, participant ainsi à la transition verte.Pour qu'un projet réussisse, j'ai appris quelques leçons clés :Le Sénégal joue incontestablement un rôle très important dans la région, et plus largement au niveau mondial. C'est un pays africain clé pour la Finlande et l'Union Européenne. Vous êtes un partenaire essentiel avec lequel nous partageons des valeurs démocratiques et de droits de l'homme. Le Sénégal est un phare dans cette région.Dans un monde instable où l'on voit un usage croissant de la force au détriment du droit international, il est crucial que les pays qui veulent accroître la stabilité et chercher des solutions "gagnant-gagnant" fassent entendre leur voix ensemble. Le Sénégal est l'un de ces pays.Ma vision de notre futur partenariat repose sur le respect mutuel, le travail sur nos intérêts partagés, et la construction de la confiance. Il est crucial que des pays comme le Sénégal et la Finlande jouent un rôle actif pour façonner l'avenir ensemble, plutôt que de le subir.Ces conflits ont un impact énorme. La Finlande est un pays très dépendant du commerce extérieur. La guerre illégale déclenchée par la Russie contre l'Ukraine conteste l'ordre mondial fondé sur des règles. Cela a des conséquences directes pour l'Afrique, notamment sur la sécurité alimentaire et énergétique.Concernant le Moyen-Orient, la position de la Finlande est qu'il faut d'abord s'assurer que les parties s'assoient à la table pour discuter d'un cessez-le-feu. La solution trouvée devra être durable à long terme. L'Union Européenne et la Finlande sont prêtes à aider, mais c'est aux parties en conflit de trouver une solution, avec l'appui du droit international et de l'ONU.Merci beaucoup, Excellence.: Merci à vous.



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