PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Appel à un cessez-le-feu à Gaza: nouveau véto américain au Conseil de sécurité de l'ONU
Les États-Unis ont une nouvelle fois bloqué jeudi 18 septembre l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’un texte réclamant un cessez-le-feu et l’accès humanitaire à Gaza, un projet porté par la majorité des membres qui ne renoncent pas malgré les veto américains répétés. Le projet, qui réclamait la fin des restrictions à l’aide humanitaire et exigeait « un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza », ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages, a recueilli 14 voix pour et une contre.
Rfi

Vendredi 19 Septembre 2025 - 10:28


