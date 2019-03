Appel au Dialogue: la RADDHO demande à Macky des mesures pour Khalifa Sall et Karim Wade

La Rencontre Africaine de Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) a salué la maturité du peuple sénégalais, après l'élection du 243 février 2019 avant de féliciter le Président Macky Sall, réélu au Premier tour avec 58,26%.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l'organisation de défense des droits humains a également salué l'appel au dialogue lancé par le chef de l'Etat mardi, au cours de son discours face à la presse. Toutefois, la RADDHO "appelle le président de la République à prendre des mesures d'apaisement relevant de sa compétence exclusive à l'égard des messieurs Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade".



La RADDHO a aussi appelé les acteurs politiques et ceux de la Société civile à répondre à l'appel du chef de l'Etat pour trouver un consensus sur les "chantiers de développement du pays et des consultations électorales qui se profilent à l'horizon, dont les élections locales de 2019 et les législatives de 2022".