Appel au dialogue : Dr Abdourahmane Diouf et son parti disent niet

Le parti AWALÉ et le candidat de la coalition Abdourahmane2024, Ass Abdourahmane Diouf, ne répondront pas à ce qui est communément appelé "l'appel au Dialogue" du Président Macky Sall, informe un communiqué de la formation politique transmis à PressAfrik ce samedi.



« L'application de notre Constitution, charte fondamentale de notre pays, ne peut pas faire l'objet de marchandages entre officines politiques. La non-candidature du Président Macky Sall est "hors dialogue et hors agenda politicien», explique d'emblée le parti.



«Nous rappelons que la participation des leaders politiques "inéligibles" de l'opposition à l'élection présidentielle relève de la volonté du président Macky Sall. Il peut corriger cette donne par les voies du droit ce qu'il avait défait par des manoeuvres politico-judiciaires. Nous l'y encourageons. En revanche, il est hors de portée de l'opposition de "garantir" au Président une participation à la prochaine élection. Un dialogue ne peut pas être l'instru- ment de validation d'un forfait constitutionnel sur le dos du peuple», lit-on dans le document.



Selon Dr Diouf, le consensus sur le mode d'élection et les opérations électorales peuvent être obtenus par les voies simples. La révision sur le dispositif de parrainage à l'élection présidentielle peut être confiée à des structures mixtes administration/Société civile, alimentées par les propositions de toutes les parties prenantes. Le parrainage doit être prévisible, simple, consensuel. Il ne doit pas être enrobé dans un pseudo dialogue qui laisse l'initiative à un Président sortant, dit-il.



« Nous profitons de l'occasion pour demander au Président de la République et à l'administration publique d'étendre les délais des inscriptions sur les listes électorales. Notre démocratie devrait se réjouir que ses citoyens se ruent vers les centres d'inscription. Les nouveaux inscrits ne sont présumés être la propriété d'aucun candidat. L'Etat doit faire en sorte que le plus grand nombre de Sénégalais puissent voter», a dit l'opposan.



AWALÉ encourage tous les acteurs politiques et de la société civile à se « mobiliser autour du F24 pour mener les combats de principe autour du respect de la Constitution et des libertés».



Le parti appelle tous les Sénégalais militants d'un Sénégal de Justice, de Démocratie et de Paix à « participer massivement et pacifiquement au rassemblement du 12 Mai à la place de la nation ex Obélisque ».