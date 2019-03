Appel au dialogue de Macky Sall: quand la RTS affiche son désaccord sur Twitter

Alors que le Président réélu appel au dialogue avec l'opposition et toutes les composantes de la Nation, après sa prestation de serment, certains leaders politiques du camp d'en face ont déjà opposé leur niet catégorique. Ousmane Sonko a clairement fait savoir qu'il serait plus facile de ressusciter Bob Marley que de l'emmener à s'asseoir à la même table que Macky SalL, pour échanger sur les règles de jeu et le processus électoral. Quant à Idrissa Seck, il ne reconnaît même pas la légitimité du candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY). Selon le leader de Rewmi, la volonté des populations a été confisquée.Sur la sphère publique, les observateurs et les acteurs ont également donné leurs points de vue sur ce dialogue. Il y a même certains proches du chef de l'Etat qui ont dit leur opposition à ce dialogue, comme Sitor Ndour, responsable de l'Apr à Fatick.Sur les Réseaux sociaux, le chargé de communication du Palais, El Haj Kassé pense que les acteurs politiques devraient enterrer leurs divergences et essayer de s'entendre autour des règles de jeu. "Je considère que l’élection présidentielle est derrière nous. Ma conviction est que nos divergences ne sauraient nous empêcher d’explorer des pistes d’une entente autour de règles de jeu. Sachons dépasser les rancœurs dès lors que les urnes ont bien parlé #PenserlaRepublique", a-t-il posté sur son compte Twitter.Ce à quoi un internaute du nom de Fall Serigne Mbacké Madina lui a répondu: "Pourquoi insisté sur une entente autour des règles du jeu si les élections passés se sont bien déroulé ??? Le dit vainqueur n'a qu'a se mettre au travail sans chercher la bénédiction des dits perdant si tout est clair et transparent".Une réponse qui semble bien agréer la chaîne de télévision publique nationale qui a cité le tweet de Fall Serigne Mbacké Madina pour s'exclamer par un cinglant : Vraiment