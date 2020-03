Appel des Layenes: un report de l'événement religieux "n'est pas à l'ordre du jour" (Porte-parole)

Le porte-parole du khalife général des Layenes, Mamadou Lamine Laye, a fait savoir au gouvernement sénégalais que le report de l’appel des layenes, rassemblement religieux qui a lieu chaque année, n’est pas à l’ordre du jour, malgré les risques de contamination du coronavirus.



Mamadou Lamine Laye qui s’exprimait vendredi à lors d’une rencontre avec les fidèles disciples, a invité tout le monde à croire en DIEU et ne pas perdre de vu, car ceux qui ont tracé la voie l’ont fait au prix de leur vie.



« Ce que Mame Limamoulaye (leur guide) et les autres ont enduré dans le chemin qui a mené ce pays, est de loin plus difficile que tout ce que les gens ont enduré. Ces derniers se sont investis au prix de leur vie pour le rayonnement de l’islam », a-t-il dit.



Le porte-parole a appelé à faire confiance à la Toute puissance d’Allah. Mais aussi à se conformer aux recommandations des médecins pour ce qui est des mesures d’hygiène à suivre pour éviter le coronavirus.