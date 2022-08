Appel téléphonique entre Macky Sall et Emmanuel Macron après les législatives du Sénégal

Merci au Président @Macky_Sall pour notre appel hier. Félicitations au peuple sénégalais et à la démocratie sénégalaise pour l'esprit de calme et de responsabilité dans lequel se sont déroulées les élections législatives.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2022



Le Président sénégalais Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron se sont parlés, mercredi, par téléphone. Au cours de cette discussion, Macron a adressé ses "félicitations au peuple sénégalais et à la démocratie sénégalaise pour l'esprit de calme et de responsabilité dans lequel se sont déroulées les élections législatives".A noter que c'est ce jeudi 4 août que la Commission nationale de recensement des votes va donner les résultats provisoires des élections législatives tenues le 31 juillet dernier au Sénégal.