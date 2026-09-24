Approvisionnement en hydrocarbures : « Il n'y a aucune rupture de carburant », a assuré Ibrahima Fall

À la suite de rumeurs faisant état de tensions sur l'approvisionnement en hydrocarbures, Ibrahima Fall, président de l'association nationale des gérants de stations d’essence au Sénégal a apporté des clarifications. « Il n'y a aucune rupture de carburant ni de gasoil sur le marché. Cependant, en raison des récentes coupures d'électricité, de nombreux usagers et entreprises se sont tournés vers les groupes électrogènes, ce qui a provoqué un pic ponctuel de la demande dans certaines stations-services ».



Selon la source, les stocks d'approvisionnement restent sous contrôle sur l'ensemble du territoire national. La forte affluence constatée découle directement de la récurrence des délestages et des pannes de courant, qui entraîne une sollicitation accrue des générateurs annexes par les ménages et les entreprises.



D'après Ibrahima Fall, cette hausse soudaine de la demande locale en gasoil peut donner l'impression d'une indisponibilité temporaire dans certains points de vente, sans pour autant traduire un problème global de stock sur le marché.