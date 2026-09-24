Yeumbeul Nord : Le maire Babacar Ndao au cœur d'une tempête judiciaire portant sur un montant de 70 millions de FCFA

Le maire de Yeumbeul Nord, Babacar Ndao, s'est retrouvé visé par une plainte déposée le 23 juin 2026 auprès du parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Portée par le médecin Mamadou Diop, cette action en justice fait état de soupçons d' «escroquerie, de faux et d'usage de faux portant sur un préjudice estimé à plus de 70 millions de FCFA ».



L'affaire a débuté dans le cadre d'une convention signée avec la fondation ASTAWA COMPANY, prévoyant l'équipement médical des structures de santé de la commune. Selon le plaignant, les matériels convenus ont bien été livrés. Cependant, Mamadou Diop a affirmé que le maire lui avait ensuite transmis de « fausses factures » qu'il aurait confectionnées et signées lui-même. Malgré l'établissement d'une convention et d'une autorisation de virement de crédits validées par le conseil municipal, les fonds destinés au paiement de ces équipements auraient été détournés de leur objet, une information qu'un agent du Trésor et le sous-préfet auraient confirmée au médecin.



Huit mois après le début du litige, l'édile n'a toujours pas réglé la somme réclamée et a refusé de restituer le matériel, lequel est demeuré entreposé au mépris des termes du contrat. Ce différend a eu de lourdes répercussions sur la trajectoire du praticien : inquiété puis relaxé à la suite d'une procédure initiée par l'un de ses associés, Mamadou Diop a perdu son poste de superviseur général pour l'Afrique de l'Ouest. Le dossier a été transmis par le parquet à la Brigade de recherches de Keur Massar, où les gendarmes ont déjà procédé aux premières auditions.