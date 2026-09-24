Carte d’identité biométrique CEDEAO : la DAF annonce une prorogation de la durée de validité et le lancement des renouvellements

Les cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO délivrées en 2016 pourraient prochainement bénéficier d’une prorogation de leur durée de validité, dans le cadre d’une procédure administrative et législative engagée par les autorités. L’information a été donnée par le directeur de l'Automatisation des Fichiers (DAF), le commissaire de police principal Ibrahima Dieng, lors d'une intervention accordée ce matin à Radio Sénégal.



Cette stratégie s'articule autour de deux axes majeurs. Sur le plan institutionnel, le responsable de la DAF a précisé la démarche juridique en cours. « Nous avons initié un projet de loi visant à modifier l’article 3 de la loi 2016-09 du 14 mars 2016 instituant la carte d’identité biométrique CEDEAO. Avec la modification de l’article 3 de cette loi, nous serons en mesure de proposer un projet de décret à Monsieur le Président de la République pour la prorogation de la durée de validité de certaines cartes devant arriver à expiration », a-t-il fait savoir.



Sur le plan opérationnel, la DAF a prévu l'ouverture imminente des opérations de renouvellement afin de permettre aux citoyens d'anticiper l'échéance de leurs titres d'identité. Concernant les modalités pratiques, le commissaire Ibrahima Dieng a annoncé que « Le communiqué qui va apparaître sous peu va préciser les cartes concernées dans un premier temps par les renouvellements, les pièces requises, les lieux de dépôt qui sont les centres d’enrôlement implantés sur le territoire national et à l’étranger ainsi que les modalités de retrait ».