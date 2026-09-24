SN-HLM : Samba Ndiaye rétabli dans ses fonctions de PCA par décret présidentiel

Samba Ndiaye a été rétabli dans ses fonctions de président du Conseil d’administration de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM) par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au moyen du décret n°2026-1647 signé le 18 septembre 2026. Selon une information rapportée par L’Observateur, l’intéressé a lui-même annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. Ingénieur en génie civil, il avait été initialement nommé à ce poste le 23 octobre 2024, sans toutefois pouvoir prendre ses fonctions.



Cette première désignation avait suscité une vive contestation au sein de la formation politique Pastef/Les Patriotes, dont des militants et responsables avaient lancé une pétition pour exiger l’annulation de l’acte. À l'époque, Ousmane Sonko avait évoqué des « mesures correctives » envisagées par le chef de l’État avant d’apporter des éclaircissements sur la gestion du dossier : « Il y a eu beaucoup de bruits sur un cas qui s’est passé ici. Nous l’avons réglé à notre manière et personne ne peut sortir un papier signé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et contresigné par moi, Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre concernant ce cas-là. »



À la suite de l’officialisation de son rétablissement, Samba Ndiaye a défendu la régularité de sa nomination face aux critiques : « Tous les décrets ont été signés par le chef de l’État, ceux les limogeant et celui me nommant. » L'intéressé a précisé que les orientations présidentielles visaient à accompagner la Direction générale de la SN-HLM afin de « démocratiser l’accès aux logements sociaux, dans la paix et la concorde ». Samba Ndiaye a conclu en adressant ses remerciements au chef de l’État pour cette confiance renouvelée, saluant ses « qualités de leader d’une grande générosité, d’une humilité et d’une empathie toutes naturelles ».