Secteur de l'eau : des perturbations électriques entraînent des manques d'eau à Dakar et dans plusieurs régions

La société SEN'EAU informe ses usagers, dans un communiqué rendu public ce jeudi 24 septembre 2026, que des perturbations électriques en cours affectent le fonctionnement de plusieurs ouvrages clés de production d'eau potable. Ces fluctuations dans la fourniture énergétique impactent la distribution d'eau dans plusieurs localités du pays, se traduisant par des baisses de pression ainsi que des manques d'eau. Les zones les plus touchées regroupent Dakar et sa banlieue, Rufisque, Thiès, Mbour, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Fatick, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.



SEN'EAU précise que la situation reviendra à la normale dès le rétablissement de la stabilité de l'alimentation électrique, tout en présentant ses regrets pour les désagréments occasionnés, indépendants de sa volonté.