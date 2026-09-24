Cartes d'identité CEDEAO : la DAF lance le renouvellement à compter de ce vendredi

La Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF) informe les citoyens sénégalais du démarrage, à compter du vendredi 25 septembre 2026, des opérations de renouvellement des cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO devant arriver à expiration.



Dans un premier temps, ces opérations concernent les cartes délivrées en 2016, c’est-à-dire entre le 4 octobre 2016 et le 31 décembre 2016. La DAF invite les usagers à se présenter au niveau des centres d’enrôlement implantés sur le territoire national et à l’étranger, munis de la copie de leur ancienne carte d’identité biométrique CEDEAO ainsi que d'un extrait de naissance accompagné de la copie littérale. Le retrait de la nouvelle carte se fera au niveau desdits centres sur présentation du récépissé de dépôt et de l’ancienne carte d’identité biométrique CEDEAO. La DAF demande enfin aux citoyens de se tenir à l’écoute des canaux officiels pour toute information complémentaire.