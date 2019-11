Après 45mn à la Sr de Colobane: Bougazzelli n'est pas retenu, il va comparaître mercredi à 16h00

Le député Seydina Fall dit Bougazzelli, cité dans une affaire de trafic de faux billets s'est présenté à la section de recherches de la gendarmerie de colobane , ce mardi 19 novembre 2019. Accueilli, par le commandant Mbengue, le parlementaire n'a fait que 45 mn avec les pandores. A sa sortie, Me El Hadji Diouf, déclare à la presse que son client fera face demain (mercredi 20 novembre 2019) aux enquêteurs. Le député n'a pas été entendu, ni retenu il rentre chez lui. Pas de motif annoncé sur le report de l'audition.



"Ce qu'on peut retenir, c'est que l'honorable député Bougazzelli s'est présenté à la section de recherches. Il a reçu une convocation pour comparaître demain mercredi à 16h00. Il a été bien accueilli par le commandant Mbengue et son staff qui ont fixé son audition", déclare la robe noire.



Me Elhadji Diouf, de préciser que "si demain il est attendu la procédure va continuer, donc il ne faut pas aller plus loin parce-que l'enquête n'a pas encore démarré."



Jeudi 14 novembre, le parlementaire a été auditionné par la gendarmerie dans le cadre d'une affaire de trafic présumé de faux billets de banque d'une valeur de près de 100 millions FCFA. Il a été libéré pour y retourner le lendemain. Mais, le député ne s'est pas présenté à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane.