Après Mary Teuw Niane, Cheikh Bamba Dieye annonce sa candidature à la mairie de Saint-Louis

Après Mary Teuw Niane, Cheikh Bamba Dieye a aussi annoncé sa candidature à la mairie de Saint-Louis (Nord) qu'il avait perdue lors des élections locales de juillet 2014 au profit de Mansour Faye, beau-frère du président de la République.



« Bien sûr que je serai candidat. Pour l'avoir dirigée avec des résultats probants. Et surtout riche de l’expérience par le vécu que les Saint-Louisiens ont acquis », a-t-il répondu dans un entretien avec Les Echos.



« Ils ont les moyens objectifs de procéder à des comparaisons entre les hommes et entre les équipes. Le moment venu, ils sauront, à ne pas en douter, faire la différence entre la qualité de ma gestion et l'état végétatif dans lequel l'incompétence de l'équipe actuelle a plongé la ville», s’est-il notamment glorifié.



«Saint-Louis ne mérite pas un tel niveau d’incompétence»



Par ailleurs, le leader du Fsd/Bj s’est montré dur avec l'actuelle équipe municipale dirigée par Mansour Faye. Il ajoute: «Incompétence, indolence et clanisme sont les mots qui déterminent la gestion actuelle de la ville de Saint-Louis. Aujourd'hui, les Saint-Louisiens vivent au quotidien tout l’aventurisme dans lequel ils ont été plongés».



Dans la foulée, le député de l'opposition révèle avoir laissé à la municipalité une enveloppe de 25 milliards de projets bouclés et financés.



«Il ne restait que l’exécution. (Mais), Monsieur le Maire et son équipe ont été incapables de faire avancer ces programmes, au point que, malgré la famille, l’Etat a été bien obligé de récupérer le volet le plus important de ces projets, soit 17 milliards, pour le confier à l'Apix. Le reste du tableau est encore plus calamiteux», a rappelé Cheikh Bamba Dieye qui pense qu’une ville comme Saint-Louis «ne mérite pas un tel niveau d’incompétence».