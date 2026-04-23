Après huit jours de voyage depuis le Sénégal, une pirogue transportant 136 personnes arrive ce jeudi sur l'île d'El Hierro

Le navire de sauvetage maritime Salvamar Diphda a transféré une pirogue avec 136 migrants à bord, dont 11 mineurs, au quai de La Restinga, dans la municipalité d'El Pinar sur El Hierro (Espagne), aux premières heures de ce jeudi.



Tous les occupants du bateau sont d’origine subsaharienne et, outre les mineurs, se trouvait un bébé de quelques mois. Il y avait aussi 26 femmes, ont indiqué des sources des services d'urgence à l'agence EFE.



L’équipe d'intervention d'urgence de la Croix-Rouge (ERIE), le service d'urgence des îles Canaries , le service de surveillance du port de La Restinga, la Garde civile et la Police nationale sont intervenus auprès des occupants du canoë, qui n'avaient pas besoin de transferts médicaux.



Selon le récit des migrants eux-mêmes, ils avaient effectué un voyage de huit jours depuis Bétanti dans la région de Fatick, et il y avait à bord du navire des personnes originaires du Sénégal, de Gambie, du Mali, de Guinée-Conakry, de Guinée-Bissau et du Burkina Faso.



Les membres d'équipage de cette pirogue ont été transférés au Centre d'accueil temporaire pour étrangers, dans la ville de San Andrés, dans la municipalité de Valverde, où ils seront pris en charge par des membres de l'ONG « Corazón naranja-Ebrima Sonko » et resteront sous la garde de la police, jusqu'à leur transfert vers d'autres localités.