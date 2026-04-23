Dakar: condamné à un an de prison, le lutteur Saloum-Saloum ressort libre après 21 mois de détention provisoire

Le verdict est tombé, ce mercredi 22 avril 2026, au tribunal correctionnel de Dakar. Serigne Saliou Samb, plus connu sous son nom de lutteur « Saloum-Saloum », a été reconnu coupable de détention de cocaïne en vue d’un usage personnel, selon Les Echos.



Bien que le juge a alourdi la peine par rapport aux réquisitions du parquet, l’athlète de l’écurie « Sakku xam-xam» ressort libre, pour avoir purgé sa peine. Arrêté dans la nuit du 17 au 18 juillet 2024, lors d’une patrouille de la Sûreté urbaine dans un bar situé à Dieuppeul, il a passé 21 mois en détention provisoire, avant de bénéficier d’une liberté provisoire le 08 avril, lors de son procès.



Les faits d’offre ou de cession de drogue initialement retenus contre le prévenu ont été requalifiés en simple détention de cocaïne destinée à la consommation personnelle. Le tribunal a également ordonné la confiscation et la destruction des trois képas de cocaïne saisis lors de son interpellation. La contrainte par corps au maximum a aussi été prononcée à son encontre.



Lors du procès, le parquet avait requis un mois de prison ferme contre le pensionnaire de l’écurie «Sakku Xam-Xam» de feu Birahim Ndiaye. Le magistrat est allé au-delà des réquisitions en infligeant une peine d’un an d’emprisonnement ferme.