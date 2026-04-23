Défis sécuritaires: El Malick Ndiaye plaide pour «une réponse globale et coordonnée» entre l’Armée et le parlement

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a plaidé ce jeudi 23 avril pour «une réponse globale et coordonnée» entre l’Armée et le parlement dans le cadre des défis sécuritaires, au cours d’une intervention à l’Institut de défense et du Sénégal (IDS), où il était invité.



«J’y ai mis en lumière la complexité croissante des menaces hybrides (terrorisme, cyberattaques, désinformation), dans un contexte régional marqué par l’instabilité (…) Face à ces enjeux, j’ai plaidé pour une réponse globale et coordonnée, en insistant sur le rôle central de l’Assemblée nationale, tant dans l’adaptation du cadre législatif que dans le contrôle de l’action publique et le renforcement de la coopération régionale», a dit le parlementaire.



Le député a aussi appelé «à une approche panafricaniste, fondée sur la solidarité, l’harmonisation des cadres juridiques et une vision commune de la sécurité», alors que des pays voisins comme le Mali sont confrontés à des attaques terroristes récurrentes.