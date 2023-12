Après l’incendie au marché de Ziguinchor, des commerçants réclament le départ du président de la Chambre de commerce

L’abcès qui grippait le fonctionnement de la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Ziguinchor a été percé mardi, par des commerçants sinistrés du marché Saint-Maures-Des-Fossés qui a pris feu le 5 décembre dernier. Ces commerçants et opérateurs économiques de Ziguinchor ont dénoncé le silence total et le manque de sympathie du président de la chambre consulaire Jean Pascal Ehemba, rapporte Libération.



«Nous faisons partie de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor. Depuis que notre marché a pris feu, jamais le président de la Chambre de commerce et son équipe n'ont posé leurs pieds dans notre marché pour nous dire "Massa". Nous sommes tous amers et nous condamnons avec la dernière énergie leur attitude inélégante», a dénoncé le commerçant Fallou Guèye.



Mor Ndiaye, vendeur de tissus sinistré d'enfoncer le clou : «Nous ne voulons plus de Jean Pascal Ehemba qui n'a aucun respect pour nous qui sommes les commerçants qui l'avons pourtant élu, à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor. Déçus, nous réclamons des élections car son mandat est fini depuis plusieurs années. C'est la raison pour laquelle, nous interpellons solennellement le chef de l'Etat Macky Sall afin que les élections des chambres consulaires puissent être organisées dans les meilleurs délais ».



Ces commerçants, qui ont tous salué la venue du président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal à Ziguinchor, Serigne Mboup, ont également dénoncé la gestion de Jean Pascal Ehemba et de son équipe. «Tout comme le président de la République Macky Sall, nous interpellons également le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana afin que l'institution consulaire puisse être auditée», disent ces commerçants du marché Boucotte de Ziguinchor qui croient ferme que Jean P. Ehemba contrôle leur institution dans l'illégalité. «Nos chambres consulaires ont, en réalité, besoin d'être renouvelées.



« A Ziguinchor, nous avons besoin d'un changement, à savoir de nouveaux visages qui vont conduire notre chambre consulaire qui doit jouer sa partition dans le développement économique et social de la région», ont conclu les commerçants.